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Новости спорта Футбол Италия
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Главный тренер "Ювентуса" озвучил трансферные планы до конца лета

Главный тренер "Ювентуса" озвучил трансферные планы до конца лета
©twitter.com/juventusfc

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о готовности команды к новому сезону, передает "Чемпионат". Он отметил, что доволен составом. 

"Мы не сыграем в еврокубках впервые за много лет, и к этому придется привыкать. Но зато мы с игроками сможем больше работать. Будет хорошо, если клуб поборется за чемпионство в новом сезоне. Я очень доволен имеющимся составом, и новые игроки вряд ли прибудут. [Убежден, что] некоторые футболисты будут прогрессировать по сравнению с прошлым сезоном", - сказал Аллегри.

В заключительном матче предсезонки "Ювенту" сыграл в нулевую ничью с "Аталантой". В первом туре нового розыгрыша итальянской Серии А команда встретится в гостях с "Удинезе".

В предыдущем сезоне туринский клуб занял седьмое место в чемпионате Италии. Из-за финансовых нарушений он не был допущен к участию в еврокубках.

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Метки:
Ювентус

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