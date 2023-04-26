Футболист признался в ненависти к Роналду из-за Месси

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала рассказал об отношениях с бывшим одноклубником по "Ювентусу" Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz. По словам аргентинца, он был на стороне своего соотечественника Лионеля Месси в его заочном соперничестве за футбольную корону с португальцем.

"Рядом с Криштиану я провел три хороших года. Команда была очень сильной, и он перешел, чтобы сделать нас еще лучше. В Аргентине соперничество между Месси и Криштиану переживают очень эмоционально. Очевидно, в детстве я был на стороне Месси.

Помню, однажды мы летели на матч на самолете. Роналду сидел передо мной, но в какой-то момент обернулся, и мы разговорились о футболе и о всяких других вещах. Мы говорили о жизни, и я рассказал, что ненавидел его в детстве. Мы посмеялись над этим. У нас всегда были хорошие отношения. Мы хорошо общались", – сказал Дибала в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Роналду и Дибала вместе играли за "Ювентус" с 2018 по 2021 год. В составе сборной Аргентины Пауло выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, где Месси был признан лучшим игроком турнира.