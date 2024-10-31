Форвард "Интера" побил рекорд 70-летней давности и переписал историю

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес отметился историческим достижением в матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу против "Эмполи" (3:0), сообщают Vesti.kz.

В той игре аргентнский форвард забил гол. Этот мяч стал для него 134-м за "нерадзурри".

Таким образом, Мартинес стал лучшим бомбардиром в истории "Интера" среди иностранных футболистов.

Предыдущий рекорд принадлежал венгру Иштвану Ньершу, который забил 133 гола за "нерадзурри" с 1948 по по 1954 год.

Добавим, что Мартинес идет на шестом месте в списке лучших бомбардиров в истории "Интереа". Его опережают Бенито Лоренци (143 мяча), Сандро Маццола (162), Роберто Бонинсенья (173), Алессандро Альтобелли (209) и Джузеппе Меацца (284).

27-летний Мартинес выступает за "Интер" с июля 2018 года. В составе миланской команды он дважды становился чемпионом Италии, два раза брал Кубок и три - Суперкубок страны, а также доходил до финала Лиги чемпионов. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира-2022.