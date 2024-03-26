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Новости спорта Футбол Италия
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Фанаты "Ювентуса" почтили память жертв теракта в "Крокусе"

Фанаты "Ювентуса" почтили память жертв теракта в "Крокусе"
©ФК "Ювентус"

Фанаты итальянского футбольного клуба "Ювентус" почтили память погибших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", вывесив баннер на русском языке, передают Vesti.kz.

Акцию памяти провели члены фанатского объединения Via Filadelfia'88. Они вывесили на заборе напротив стадиона "Ювентуса" баннер с надписью "Москва" и датой трагедии - 22 марта 2024 года. Также буква К на баннере была стилизована под поминальную свечу.

Фото баннера было опубликовано в Telegram-канале объединения болельщиков московского "Спартака" "Ультра".

"Слова поддержки пролетают не только из братской Сербии, но из Италии. Наши старые приятели, поклонники "Ювентуса" из "Via Filadelfia'88", также почтили память погибших вблизи стадиона в Турине", - говорится в сообщении.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 139 человек. Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны.

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Метки:
Ювентус Футбол Терроризм Россия

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