Европейский гранд объявил о переходе де Брюйне. Он в стане чемпиона

Итальянский "Наполи" подтвердил подписание 33-летнего Кевина де Брюйне, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу чемпионов Серии A прошедшего сезона.

Легендарный бельгиец, долгое время блиставший в "Манчестер Сити", продолжит карьеру в Италии. Сообщалось, что стороны заключили контракт по схеме "2+1" - два года с возможностью продления еще на сезон.

Переход де Брюйне стал настоящей бомбой летнего трансферного окна: полузащитник выигрывал Лигу чемпионов, многократный чемпион Англии и один из лучших распасовщиков в истории АПЛ.