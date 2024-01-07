Чемпионы Италии потерпели разгромное поражение и оказались в конце топ-10

Действующие чемпионы Италии из "Наполи" продлили свою безвыигрышную серию до четырех матчей. В игре 19-го тура Серии А неаполитанцы в гостях встречались с "Торино", передают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Турине, завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. На 43-й минуте голом отметился парагвайский форвард "Торино" Антонио Санабрия, а на 52-й забил хорватский полузащитник Никола Влашич. Еще один гол на 66-й минуте забил Алессандро Буонджорно.

На 50-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Паскуале Маццокки. Примечательно, что он появился на поле лишь в перерыве, заменив партнера, "висевшего" на желтой карточке.

Благодаря этой победе "Торино" набрал 27 очков и вплотную приблизился к "Наполи", на счету которого 28 баллов. Сейчас туринцы замыкают топ-10, а неаполитанцы располагаются на девятой строчке. Отставание действующих чемпионов от лигочемпионской зоны составляет уже пять баллов.