Чемпион мира попрощался с "Ювентусом"

Чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба покинул туринский "Ювентус" и обратился к болельщикам, передают Vesti.kz.

Ранее туринский "Ювентус" официально объявил о расторжении контракта с Погба по согласию сторон. Договор прекратит действовать 30 ноября.

"Иногда все идет не так, как нам хочется. Но я точно знаю, что связь с вами, дорогие болельщики, останется. Вы навсегда в моем сердце. Удачи, "Ювентус", — написал Погба на своей странице в соцсетях.

В прошлом году стало известно, что допинг‑тест Погба дал положительный результат на тестостерон. Позднее была вскрыта проба "Б", которая дала тот же результат. В феврале Погба дисквалифицировали на четыре года. В октябре комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворила апелляцию Погба, сократив отстранение до 18 месяцев и отменив штраф. Француз сможет вернуться на поле в марте 2024 года.

В октябре Погба заявил нескольким европейским изданиям, включая L’Еquipe, что хочет остаться в "Ювентусе" и выступать за итальянский клуб после окончания дисквалификации. Однако в Турине приняли решение расторгнуть контракт.