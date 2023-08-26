Бывший одноклубник Алипа перешел в "Рому"

Иранский нападающий Сердар Азмун на правах аренду перешел из "Байера" в "Рому", сообщают Vesti.kz.

"Рома" официально объявила о подписании контракта с Азмуном. За новую команду форвард будет выступать под 17-м номером.

Ранее СМИ сообщали, что иранец перешел в "Рому" на правах годичной аренды из леверкузенского "Байера". Если римский клуб захочет сохранить в своем составе Азмуна на постоянной основе, то должен будет заплатить немецкой команде 12 миллионов евро.

Помимо "Байера",28-летний Азмун за свою карьеру успел поиграть за "Сепахан","Рубин", "Ростов» и "Зенит". В клубе из Санкт-Петербурга он пересекался с защитником сборной Казахстана Нуралы Алипом.

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