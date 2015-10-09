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Бывший клуб Гвардиолы лишился профессионального статуса

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Бывший клуб Гвардиолы лишился профессионального статуса ©Depositphotos/[email protected]

Итальянский клуб "Брешиа", где выступали такие звезды, как Андреа Пирло, Роберто Баджо и Хосеп Гвардиола, официально лишен профессионального статуса, сообщают Vesti.kz.

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Итальянский клуб "Брешиа", где выступали такие звезды, как Андреа Пирло, Роберто Баджо и Хосеп Гвардиола, официально лишен профессионального статуса, сообщают Vesti.kz.

Об этом говорится в пресс-релизе Итальянской федерации футбола.

Причина - финансовый крах. Клуб не погасил долг перед Лигой в размере 1,1 миллион евро, а также не выплатил зарплаты игрокам, тренерскому штабу и сотрудникам за март и апрель 2025 года.

В результате Федерация не допустила "Брешию" до участия в Серии C.

Эта катастрофа завершила и без того неудачный сезон: "Брешиа" вылетела из Серии B, финишировав на 18-м месте.

Основанный в 1911 году клуб четырежды становился чемпионом Серии B.


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