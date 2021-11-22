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Андрей Шевченко дебютировал с поражения в новом клубе

Андрей Шевченко дебютировал с поражения в новом клубе
©swimlife4.ru
Новости спорта Футбол Италия

Футболисты "Дженоа" уступили "Роме" в 13-м туре чемпионата Италии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых дубль оформил Феликс Афена-Гьян (82-я минута и 90+4-я).

Этот матч стал первым для Андрея Шевченко на посту главного тренера клуба "Дженоа", который возглавил 7 ноября. До этого он тренировал сборную Украины.

После этой игры "Дженоа" с девятью очками идет на 18-м месте, а "Рома" с 22 баллами занимает пятое место в таблице.

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Метки:
Шевченко Андрей

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