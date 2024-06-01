Аллегри решил подать в суд на "Ювентус" из-за своей отставки

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри планирует подать в суд на туринский клуб из‑за своей отставки, передают Vesti.kz.

По информации Sky Sport Italia, Аллегри подаст апелляцию на увольнение в суд по трудовым спорам. Не исключено, что в апелляции Аллегри сам потребует от туринцев возмещения имиджевого ущерба.

На данный момент итальянский специалист находится в Лондоне, чтобы увидеть финал Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и дортмундской "Боруссией".

Напомним, что "Ювентус" обыграл "Аталанту" (1:0) в финале Кубка Италии. Во время матча Аллегри остался недоволен тем, что арбитр в конце не сразу зафиксировал фол на защитнике "Ювентуса" Глейсоне Бремере. Из-за этого он сорвал с себя пиджак и наорал резервному судье, за что получил красную карточку. А после финального свистка Аллегри в подтрибунном помещении вступил в конфликт с одним из журналистов. В "Ювентусе" посчитали его поступок несовместимым с ценностями клуба и решили отправить тренера в отставку.

Аллегри тренировал туринцев с 2021 года, также их возглавлял в период 2014-2019 годов.