45-летний Буффон завершил карьеру

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон завершил карьеру. Об этом в своем твиттере сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

Последние годы 45-летний футболист провел в "Парме". Также в его карьере были "Ювентус" и ПСЖ.

За свою карьеру Буффон 29 трофеев. Он является десятикратным чемпионом Италии и чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

BREAKING: legendary Italian goalkeeper Gianluigi Buffon has decided to retire from professional football — it will be official in the next days ⭐️🇮🇹



Buffon, 45 years old, was playing for Parma last season.



One of the best goalkeepers in history of the game will now retire. pic.twitter.com/j5KpHYd6dU