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Италия
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36-кратный чемпион отыгрался дважды и спасся от поражения в Серии А

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36-кратный чемпион отыгрался дважды и спасся от поражения в Серии А Фото: Depositphotos/[email protected]©

"Фиорентина" и "Ювентус" поделили очки в 11-м туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

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"Фиорентина" и "Ювентус" поделили очки в 11-м туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Матч прошёл во Флоренции и завершился со счётом 2:2. Хозяева поля дважды выходили вперёд, но туринцы в обоих случаях находили контраргументы. Впрочем, ничейный результат вполне закономерный, поскольку ни одна из команд не наиграла на победу. 

У "Фиорентины" отличились Матео Пеллегрино (4-я минута) и Альё Нжие (54-я). У "Ювентуса" голы забили Ник Вольтемаде (32-я) и Глейсон Бремер (66-я).

"Ювентус", являющийся 36-кратным чемпионом страны, с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, тогда как "Фиорентина" располагается на 15-й строчке с девятью очками.

В следующем туре "Фиорентина" отправится в гости к "Монце", а "Ювентус" примет "Венецию". Оба матча пройдут 22 ноября.

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 11 9 2 0 25-9 29
2 Интер 11 9 1 1 28-13 28
3 Рома 11 8 3 0 31-10 27
4 Милан 11 7 3 1 23-13 24
5 Комо 11 7 2 2 18-10 23
6 Фрозиноне Кальчо 11 6 2 3 24-15 20
7 Ювентус 11 5 3 3 15-12 18
8 Болонья 11 5 2 4 16-14 17
9 Кальяри 11 5 1 5 10-15 16
10 Наполи 11 4 3 4 18-14 15
11 Торино 11 4 2 5 15-17 14
12 Аталанта 11 4 2 5 17-20 14
13 Дженоа 11 4 1 6 11-16 13
14 Лечче 11 3 1 7 12-22 10
15 Фиорентина 11 2 3 6 17-25 9
16 Парма 11 2 2 7 9-17 8
17 Сассуоло 11 2 2 7 16-29 8
18 Монца 11 2 1 8 17-25 7
19 Венеция 11 2 0 9 8-21 6
20 Удинезе 11 1 2 8 12-25 5

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