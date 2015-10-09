36-кратный чемпион отыгрался дважды и спасся от поражения в Серии А

"Фиорентина" и "Ювентус" поделили очки в 11-м туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Матч прошёл во Флоренции и завершился со счётом 2:2. Хозяева поля дважды выходили вперёд, но туринцы в обоих случаях находили контраргументы. Впрочем, ничейный результат вполне закономерный, поскольку ни одна из команд не наиграла на победу.

У "Фиорентины" отличились Матео Пеллегрино (4-я минута) и Альё Нжие (54-я). У "Ювентуса" голы забили Ник Вольтемаде (32-я) и Глейсон Бремер (66-я).

"Ювентус", являющийся 36-кратным чемпионом страны, с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, тогда как "Фиорентина" располагается на 15-й строчке с девятью очками.

В следующем туре "Фиорентина" отправится в гости к "Монце", а "Ювентус" примет "Венецию". Оба матча пройдут 22 ноября.

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