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Чемпион мира покинул "Ювентус"

За три сезона он выиграл с туринцами пять трофеев.

Чемпион мира покинул "Ювентус"
Блез Матюиди. Фото: ФК "Ювентус"
Новости спорта Футбол Италия
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Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Блез Матюиди покидает "Ювентус", сообщается на сайте туринского клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта. Матюиди не входит в планы нового главного тренера "Ювентуса" Андреа Пирло.

Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник продолжит карьеру в американском клубе "Интер Майами", совладельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Матюиди перешел в "Ювентус" летом 2017 года из "Пари Сен-Жермена". Трансфер обошелся туринцам в 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 46 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, забил гол и отдал две результативные передачи.

В составе "Ювентуса" Матюиди выиграл пять трофеев - чемпионат Италии, Кубок и три Суперкубка страны. 

 

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Метки:
Ювентус ЧМ-2018 по футболу Франция

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