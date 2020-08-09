Пирло определился с лишними игроками в "Ювентусе"

Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло
планирует ввести корректировки в состав команды, продав нескольких игроков, сообщает журналист Николо Скира в твиттере.
В частности, специалист планирует избавиться от нападающего Гонсало Игуаина
, а также полузащитников Сами Хедиры
и Дугласа Косты
.
В то же время Пирло хочет приобрести центрального нападающего и полузащитника.
Контракты Игуаина и Хедиры с туринским клубом рассчитаны до июня 2021 года, срок соглашения Косты истекает в июне 2022-го.
Пирло был назначен
на пост главного тренера туринского клуба вчера, 8 августа. Он выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год в качестве футболиста. В составе туринской команды хавбек сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач.
В составе "Ювентуса" Пирло - чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка (2012, 2013) страны.
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