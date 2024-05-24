19-кратный чемпион Италии уволил главного тренера

"Милан" на своем сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Стефано Пиоли. Он находился на своем посту с 2019 года, передают Vesti.kz.
Стороны поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали успехов в будущем.
С Пиоли "Милан" выиграл Серию А в сезоне-2021/22, а в текущем чемпионате Италии гарантировал себе второе место за тур до финиша.
За свою историю "красно-черные" 19 раз выигрывали Серию А.
В тренерской карьере Пиоли также были "Фиорентина", "Интер", "Лацио", "Болонья", "Палермо", "Кьево", "Сассуоло", "Пьяченца", "Гроссето", "Парма", "Модена", "Салернитана".
𝓓𝓮𝓪𝓻 𝓜𝓲𝓼𝓽𝓮𝓻 ✍ pic.twitter.com/JzAPnqLWi0— AC Milan (@acmilan) May 24, 2024
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