100 фанатам "Милана" запретили посещать футбол: названа причина

Группе фанатов "Милана" запретили посещать матчи после поездки на игру с "Фиорентиной" в рамках 7-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Сalcio e Finanza.

Встреча команд прошла во Флоренции и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

По информации источника, фанаты "Милана" везла опасные предметы. В ходе проверки на стадионе "Артемио Франки" в автобусе с болельщиками "россонери" был обнаружен целый арсенал, включающий ножи, арматуру и другие опасные вещи. Все они были изъяты.

Полиция приняла решение запретить ста фанатам, находившимся в автобусе, посещать матчи. 77 из них уже получили документы о запрете на срок от года до пяти. Материалы по остальным еще находятся на этапе рассмотрения, и речь идет о введении ограничений как минимум на пять лет.