Воспитанник "Валенсии" погиб в результате наводнения в Испании

Пресс-служба испанского футбольного клуба "Валенсия" сообщила о смерти воспитанника академии Хосе Кастильехо, передают Vesti.kz.

Отмечается, что игрок погиб в результате сильнейшего наводнения в Испании, которое продолжается последние два дня.

Футболисту на момент смерти было 28 лет. Его последним клубом был "Виламарксант", который он покинул в 2020 году и больше нигде не играл.

"Валенсия" глубоко сожалеет о смерти Хосе Кастильехо, ставшего жертвой "Даны". Кастильехо был частью академии "Валенсии" и играл в нескольких командах сообщества Валенсия", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в автономном сообществе Валенсия в результате урагана "Дана" и наводнения погибли более 150 человек. Несколько матчей в Кубке и чемпионате Испании были перенесены.