В России возбудили уголовное дело после гибели подростка на турнире по MMA

Следственный комитет России зарегистрировал уголовное дело в отношении судьи, который принимал участие в соревнованиях по ММА, в результате которых несовершеннолетний спортсмен скончался после удара в голову, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент произошел 4 июня на открытом кубке спортклуба "Родина" в городе Белогорске (Амурская область). 16-летний подросток был без шлема во время соревнований и после удара в голову упал, в результате чего был доставлен в больницу и позднее скончался в реанимационном отделении.

Согласно правилам, все несовершеннолетние участники должны были выступать в боксерских шлемах открытого типа. Однако судья допустил подростка к бою без него.

"Следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении судьи спортивных соревнований, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, 4 июня 2023 года в Белогорске во время проведения спортивных соревнований по смешанному единоборству в физкультурно-оздоровительном комплексе города Белогорска подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних без боксерских шлемов открытого типа, являющихся обязательными в возрастной группе 16-17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью. Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по Амурской области.

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