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На экс-игрока "Арсенала" напали с ножом

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На экс-игрока "Арсенала" напали с ножом ©depositphotos.com/egubisch

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Дании Никлас Бендтнер стал жертвой нападения в Нью-Йорке, сообщают Vesti.kz сообщают Sport24.

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Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Дании Никлас Бендтнер стал жертвой нападения в Нью-Йорке, сообщают Vesti.kz сообщают Sport24.

Инцидент произошел 20 ноября: футболист находился на улице с двумя знакомыми, когда на них внезапно напал мужчина с ножом. Сам Бендтнер избежал серьезных повреждений, однако его 55-летний приятель получил тяжелые ранения в спину, лицо и уши. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Полиция Нью-Йорка быстро задержала 25-летнего злоумышленника. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Бендтнер подтвердил произошедшее, но воздержался от подробных комментариев.

36-летний экс-игрок сборной Дании в помимо "Арсенала" выступал в Англии за "Бирмингем" и "Сандерленд". Также, в его карьере были итальянский "Ювентус", немецкий "Вольфсбург" и норвежский "Русенборг".

Арсенал Дания Нью-Йорк Футбол

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