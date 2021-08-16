Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным скончавшегося Амангельды Сейтхана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелович Токаев выразил соболезнования семье и родным скончавшегося спортивного комментатора Амангельды Сейтхана.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передают Vesti.kz.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, спортивного комментатора Амангельды Сейтхана. Он внес неоценимый вклад в развитие казахстанской спортивной журналистики. Уверен, имя Амангельды Муатканулы навсегда останется в памяти людей и будет вписано золотыми буквами в историю казахского телевидения", - говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что Сейтхан скончался от коронавируса в возрасте 52 лет.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!