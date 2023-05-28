Голкипер ПСЖ находится в критическом состоянии после завоевания чемпионства

Вратарь ПСЖ Серхио Рико получил серьезную травму головы во время своего катания на лошади, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации опубликованной Relevo, Рико упал с лошади после столкновения с другим животным и получил удар копытом по голове. Футболиста немедленно доставили в больницу на медицинском вертолете. Его состояние оценивается как тяжелое, поскольку ему была поставлена диагноз черепно-мозговой травмы.

Сейчас Рико находится в Испании, отдыхая после завоевания чемпионского титула Франции, предоставленного главным тренером ПСЖ Кристофом Гальтье.

В текущем сезоне Рико еще не сыграл ни в одном матче за парижский клуб. Он выступает за команду с 2020 года.

ПСЖ уже выступил с заявлением о произошедшем:

"В воскресенье "Пари Сен-Жермен" узнал о несчастном случае с участием своего игрока Серхио Рико и поддерживает постоянный контакт с его близкими. Все красно-синее сообщество выражает им свою полную поддержку".

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