Дом французского теннисиста ограбили, пока он выступал на "Ролан Гаррос"

Дом французского теннисиста Люка Пуйе в городе Ренн был ограблен во время его выступления на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sunday Journal преступники воспользовались отсутствием спортсмена и похитили ювелирные изделия и роскошные часы на общую сумму около 600 тысяч евро. Кража произошла 2 июня, в то время как Люка участвовал в первом раунде смешанной пары на турнире "Ролан Гаррос".

Теннисист обнаружил признаки взлома, когда вернулся домой после завершения своего матча.

В одиночном разряде Пуйе прошел через отборочные раунды и достиг второго круга турнира "Ролан Гаррос", где потерпел поражение от британца Кэмерона Норри со счетом 1:6, 3:6, 3:6.

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