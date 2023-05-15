Защитник "Металлурга" стал самым востребованным в сборной Казахстана в матче ЧМ-2023

Защитник "Металлурга" Валерий Орехов стал самым востребованным в составе сборной Казахстана в матче против Чехии на чемпионате мира-2023 по хоккею, который в эти дни проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Хоккейные детали", он отыграл 20 минут 25 секунд при показателе полезности "-1". Нанес 1 бросок в створ, и даже проиграл 1 вбрасывание.

Казахстан проиграл Чехии со счетом 1:5. Следующий матч на турнире подопечные Галыма Мамбеталиева проведут против сборной Швейцарии 16 мая.

Лучшие по игровому времени в матче Чехия - Казахстан:

22:14 Михал Шпачек (Чехия)

20:25 Валерий Орехов (Казахстан)

20:24 Роман Червенка (Чехия)

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