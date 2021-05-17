Зарубежный эксперт назвал главный козырь сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Журналист канадского телеканала CHEK-TV Райян Беннет в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о перспективах сборной Казахстана по хоккею в элитном дивизионе чемпионата мира в Риге, а также назвал ее единственное преимущество перед конкурентами.

"Сборная Казахстана определенно выглядит слабее всех в группе. Понятно, что есть лидеры - Канада, Финляндия, США и Германия. Однако очень сложно даже сопоставить казахстанскую команду с Латвией, Италией или Норвегией. К тому же состав сборной покинул основной вратарь. Объективно, перед стартом именно Казахстан выглядит главным претендентом на вылет. Однако сюрпризы случаются довольно часто.

Возможно, что недооценка команды станет ее главным оружием и поможет добиться положительных результатов. Хотя для меня ее перспективы - это борьба за выживание в элитном дивизионе", - отметил Беннет.

Напомним, что казахстанцы стартуют в турнире 22 мая матчем против Латвии. Также в группе В топ-дивизиона сыграют Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия и Италия. К ЧМ команда Юрия Михайлиса подходит не в оптимальном составе. За нее отказался играть экс-голкипер "Барыса" Хенрик Карлссон, которого заменил вратарь "Темиртау" Вадим Еремеев. С полным составом можно ознакомиться здесь.

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