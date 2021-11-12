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Юношеская сборная Казахстана пропустила 8 шайб от России и проиграла второй матч на турнире в Минске

Юношеская сборная Казахстана пропустила 8 шайб от России и проиграла второй матч на турнире в Минске
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Россия (U-16) - Казахстан (U-17) 8:0

Голы: Донцов, 0 (1:0) ; Шубин, 2 (2:0) ; Сурин, 4 (3:0) ; Колодий, 22 (4:0) ; Сурин, 29 (5:0) ; Фаизов, 31 (6:0) ; Сурин, 33 (7:0) ; Лебедев, 43 (8:0)

Нереализованные:

Турнирная таблица

Юношеская сборная Казахстана (U-17) провела второй матч на Кубке президентского клуба в Минске. Подопечные Сергея Старыгина потерпели крупное поражение от России со счетом 0:8, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У победителей отличились Алексей Донцов (00:33), Данил Шубин (02:50), Егор Сурин (04:08, 29:52, 33:50), Леонид Колодий (22:49), Артур Файзов (31:02) и Богдан Лебедев (43:27).

Отметим, что в стартовой игре казахстанцы уступили Беларуси (0:1). Следующую игру они проведут против сборной МТЗ юниорской лиги.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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