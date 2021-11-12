Юношеская сборная Казахстана пропустила 8 шайб от России и проиграла второй матч на турнире в Минске

Юношеская сборная Казахстана (U-17) провела второй матч на Кубке президентского клуба в Минске. Подопечные Сергея Старыгина потерпели крупное поражение от России со счетом 0:8, сообщает корреспондент Vesti.kz.
У победителей отличились Алексей Донцов (00:33), Данил Шубин (02:50), Егор Сурин (04:08, 29:52, 33:50), Леонид Колодий (22:49), Артур Файзов (31:02) и Богдан Лебедев (43:27).
Отметим, что в стартовой игре казахстанцы уступили Беларуси (0:1). Следующую игру они проведут против сборной МТЗ юниорской лиги.