Не все от меня зависит - Роман Старченко о возвращении в "Барыс", "отказниках" и ЧМ-2023

Капитан сборной Казахстана Роман Старченко в интервью сайту Шайба.kz прокомментировал победу над Южной Кореей, рассказал о подготовке к чемпионату мира по хоккею и высказался о возможном возвращении в "Барыс", передают Vesti.kz.

Товарищеская встреча против Южной Кореи прошла в Астане и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев льда. Видеообзор можно посмотреть здесь. 24 апреля состоится вторая игра команд.

- Как прокомментируете первый матч с Южной Кореей?

- Давно не играли. Почти два месяца перерыв был. Тяжеловато входили в игру. А так, в принципе, готовимся. Через игры будем набирать форму.

- Довольны тем, как действовала команда, и результатом?

- Выиграли, в обороне сыграли на "ноль", забили пять голов. Конечно, думаю, довольны.

- Андрей Шутов оформил шатаут. Как оцените его игру?

- В целом хорошо. Но у него не так много работы было. Хорошо, что не пропустил.

- Как оцените свою физическую форму? Насколько близки к тем кондициям, которые надо набрать к чемпионату мира?

- Пока еще не в оптимальной форме. Сейчас идет подготовка, много работаем на "физику". У нас еще есть две недели. Будем готовиться, чтобы к чемпионату мира выйти на пик формы.

- Вы являетесь самым опытным игроком в команде. Сейчас в сборной Казахстана много новых лиц. Что скажете о молодых ребятах?

- Это хорошо для нашей страны, для нашей команды. Был небольшой провал в поколении. Сейчас пацаны подтягиваются, растут. Я думаю, со временем будет достойная замена.

- Алексей Маклюков, Дмитрий Шевченко, Егор Петухов и другие хоккеисты больше не сыграют за сборную Казахстана. Их будет не хватать в команде?

- Ребята с опытом игры в КХЛ и на чемпионатах мира. Но нам все равно надо выходить и играть, какая разница, будут они или не будут. Свои пацаны выйдут и так же будут пластаться.

- Какие задачи ставите на чемпионат мира? На что рассчитываете?

- Первая задача - это, конечно, остаться в элитном дивизионе. И показать хороший хоккей.

- Соскучились по сборной и по этой атмосфере?

- Конечно, да. Давно не видел ребят. Сейчас все с хорошим настроением собрались, с эмоциями. Готовимся, играем.

- Если не секрет, где видите себя в следующем сезоне?

- Не знаю.

- Хотели бы вернуться в "Барыс"?

- Не все от меня зависит.

- По крайней мере все болельщики ждут и хотят вашего возвращения. В прошлом году они сильно расстроились из-за вашего ухода.

- Пока без комментариев.

Напомним, чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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