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Видеообзор разгромной победы Казахстана перед ЧМ-2023 по хоккею

Видеообзор разгромной победы Казахстана перед ЧМ-2023 по хоккею
©icehockey.kz

Как сообщает корреспондент Vesti.kz, сборная Казахстана по хоккею провела товарищеский матч против команды Южной Кореи.

В первом периоде матча в Астане счет открыл Роман Старченко, а во втором периоде Тамирлан Гайтамиров (на 32-й минуте) удвоил преимущество Казахстана. Через три минуты после этого Аркадий Шестаков забросил третью шайбу.

В третьем периоде на 42-й минуте Дмитрий Гренц увеличил счет до 4:0, а на последней минуте Кирилл Полохов закрепил победу своей команды.

Казахстан – Южная Корея - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
1:0 – 02:38 – Старченко (Орехов)
2:0 – 31:52 – Гайтамиров (Бекетаев, Рымарев)
3:0 – 34:43 – Шестаков (Орехов, Рымырев) ГБ
4:0 – 51:51 – Гренц (Михайлис)
5:0 - 59:45 - Полохов (Гренц, Михайлис) ГБ

Вратари: Шутов – Ли

24 апреля состоится повторная игра против Южной Кореи.

Напомним, чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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