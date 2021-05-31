Вакцинированных и переболевших коронавирусом болельщиков допустят на ЧМ по хоккею с участием сборной Казахстана

На матчи чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) с 1 июня допустят болельщиков, сообщается на сайте КФХ.

На "Арену Рига" разрешен допуск не более 2660 зрителей, а в олимпийский спортивный центр - 1058. Во время матча болельщики должны находиться в масках все время, при этом сидеть только на своих местах. Продажа еды и напитков запрещена.

При этом матчи смогут посетить не все желающие. На арены можно будет попасть, только предъявив сертификат вакцинации от COVID-19 или же справку, подтверждающую, что человек переболел коронавирусом.

В одни руки будут продавать не более двух билетов. Цена на встречи группового этапа - 110 евро, на четвертьфиналы - 165, на полуфиналы - 220, на матч за третье место - 280. Стоимость билетов на финал - 340 евро.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня. Сборная Казахстана выступает в группе В и может впервые в истории выйти в плей-офф.

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