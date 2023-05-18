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Новости спорта Сборные (хоккей)
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Упущенная сенсация: как сыграли соперники сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Упущенная сенсация: как сыграли соперники сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
©iihf.com

Сборная Чехии обыграла Словению в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в эти дни в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Чешские хоккеисты уступали после первого периода 0:2, но впоследствии сумели переломить ход игры и одержать волевую победу со счетом 6:2. 

У словенцев отличились Миха Верлич и Ян Урбас. В составе чешской команды хет-трик оформил Доминик Кубалик, также шайбы забросили Роман Червенка, Михал Кемпны и Якуб Флек.

Благодаря этому успеху Чехия набрала 10 очков и поднялась на второе место в таблице группы В. Словения осталась на последней, восьмой строчке (0 баллов). Казахстан (2 очка) находится на седьмой позиции.

Следующую игру Казахстан проведет против Словакии 19 мая.

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Метки:
Словения Чехия Хоккей Финляндия Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Венгрия Финляндия 19:20
Латвия Словения 19:20
Австрия Германия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, Сегодня 23:15
Казахстан Словакия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, Сегодня 23:10

Завтра

США Дания 15:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 20 мая 15:15
Норвегия Чехия 15:20
Австрия Финляндия 19:20
Канада Швейцария 19:20
Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 20 мая 23:10

21 мая

Словения Словакия 19:20
Германия Венгрия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Канада Норвегия 19:20
Дания Швеция 19:20
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

23 мая

Словакия Норвегия 15:20
Германия Франция 15:20
Швеция США 19:20
Чехия Канада 19:20
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Латвия Швейцария 23:20
Финляндия Дания 23:20
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