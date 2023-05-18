Упущенная сенсация: как сыграли соперники сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Чехии обыграла Словению в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в эти дни в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.
Чешские хоккеисты уступали после первого периода 0:2, но впоследствии сумели переломить ход игры и одержать волевую победу со счетом 6:2.
У словенцев отличились Миха Верлич и Ян Урбас. В составе чешской команды хет-трик оформил Доминик Кубалик, также шайбы забросили Роман Червенка, Михал Кемпны и Якуб Флек.
Благодаря этому успеху Чехия набрала 10 очков и поднялась на второе место в таблице группы В. Словения осталась на последней, восьмой строчке (0 баллов). Казахстан (2 очка) находится на седьмой позиции.
Следующую игру Казахстан проведет против Словакии 19 мая.
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