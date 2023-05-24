"Только за Казахстан радостно". В России оценили итоги группового этапа ЧМ-2023 по хоккею

Обозреватель "Матч ТВ" Павел Лысенков в своем телеграм-канале подвел итоги выступления сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сборная Казахстана сохранила прописку в элитном дивизионе.
"По итогам группового этапа нет ни одной сенсации на чемпионате мира. Вообще ни одной. Только за Казахстан радостно, что уверенно избежали вылета", - пишет автор телеграм-канала.
Следующий чемпионат мира состоится в мае 2024 года в Чехии.
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