Старченко сравнили с Ягром. Казахстан узнал рейтинг силы на ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала обновленный рейтинг силы сборных, участвующих на чемпионате мира-2024 в Чехии, передает Vesti.kz.

На турнире команда провела пять матчей. В первой игре была обыграна Франция (3:1), а затем казахстанцы по очереди уступили Словакии (2:6), Латвии (0:2), Швеции (1:3), Германии (2:8).

После пяти сыгранных матчей на ЧМ-2024 сборная Казахстана имеет в активе три очка, она занимает предпоследнее, седьмое место, в группе В.

Таким образом в рейтинге силы наша команда располагается на 14-ой строчке с подписью: "Старченко не может закончить карьеру, пока этого не сделает Ягр!". Лидирует в рейтинге силы - Швеция.

Следующую игру Казахстан проведет против США 19 мая.