Стало известно место Казахстана в рейтинге силы на ЧМ-2023 по хоккею

Названо место сборной Казахстана в рейтинге сила на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Галыма Мамбеталиева располагается на 13-м месте из 16-ти.

Лидируют в рейтинге американцы. Сборная Швейцарии располагается на втором месте, а Швеции - на третьем.

Отметим, что сборная Казахстана сегодня, 22 мая проведет заключительный матч группового этапа против Словении. Этап встреча ничего не решает поскольку Казахстан досрочно сохранил прописку в "элите", а словенцы идут на понижение.

