Стало известно с кем сборная Казахстана сыграет на молодежном чемпионате мира

Стал известен предварительный состав групп на молодежном чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент Vesti.kz.

Накануне турнир завершился победой сборная США, в финале обыгравшей Швецию. После окончания МЧМ-2024 стал известен предварительный состав групп, который формируется не на основе рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF), а в соответствии с местом на последнем чемпионате мира.

Таким образом, Казахстан попал в группу В вместе с Швецией, Чехией, Словакией и Швейцарией.

Между тем, в группе А сыграют США, Финляндия, Канада, Латвия и Германия.

Следующий МЧМ пройдет в столице Канады - Оттаве. Соревнование стартует с 26 декабря 2024 года и завершится 5 января 2025 года.

Отметим, что Казахстан выиграл путевку в элиту, выиграв соревнование среди команд первого дивизиона, прошедшее в Будапеште (Венгрия).