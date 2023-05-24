Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ-2023 по хоккею

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в эти дни в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.
По итогам группового этапа в 1/4 финала сыграют:
США - Чехия;
Швейцария - Германия;
Канада - Финляндия;
Швеция - Латвия.
Матчи пройдут 25 мая. Полуфиналы состоятся 27-го числа, а финал - 28-го.
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Завтра
|США
|Чехия
|19:20
|Швейцария
|Германия
|19:20
|Канада
|Финляндия
|23:20
|Швеция
|Латвия
|23:20
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