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Реклама Новости спорта Сборные (хоккей) Сегодня 19:22 Комментарии США выиграли пятый матч подряд на ЧМ-2023 по хоккею ©iihf.com Сборная США обыграла Данию в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу американцев. Отличились Каттер Готье (50-я минута), Алекс Так (56-я) и Рокко Гримальди (60-я). Таким образом, команда США набрала 15 очков, выиграв пять матчей из пяти в группе A и закрепившись на первом месте. Датчане с 8 баллами находятся на четвертой строчке. В плей-офф выходят четыре лучшие сборные группы, а последняя покидает топ-дивизион. Поделиться в соц. сетях:













Реклама Чемпионат мира 2022/23 расписание игр Австрия Финляндия 1:2 Канада Швейцария 1:0 Швеция Франция 23:20 Казахстан Латвия 23:20 Трансляция на телеканалах: Qazsport, Сегодня 23:10 Германия Венгрия 19:20 Словения Словакия 19:20 США Франция 23:20 Чехия Швейцария 23:20 Канада Норвегия 19:20 Дания Швеция 19:20 Австрия Венгрия 23:20 Казахстан Словения 23:20 Германия Франция 15:20 Словакия Норвегия 15:20 Чехия Канада 19:20 1 1.92 X 3 2 4.59 Швеция США 19:20 Финляндия Дания 23:20 Латвия Швейцария 23:20 Статистика Футбол Футбол

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