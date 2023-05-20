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Новости спорта Сборные (хоккей)
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США выиграли пятый матч подряд на ЧМ-2023 по хоккею

США выиграли пятый матч подряд на ЧМ-2023 по хоккею
©iihf.com

Сборная США обыграла Данию в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу американцев. Отличились Каттер Готье (50-я минута), Алекс Так (56-я) и Рокко Гримальди (60-я).

Таким образом, команда США набрала 15 очков, выиграв пять матчей из пяти в группе A и закрепившись на первом месте. Датчане с 8 баллами находятся на четвертой строчке. В плей-офф выходят четыре лучшие сборные группы, а последняя покидает топ-дивизион.

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Метки:
США Дания ЧМ-2023 по хоккею Хоккей

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Австрия Финляндия 1:2
Канада Швейцария 1:0
Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, Сегодня 23:10

Завтра

Германия Венгрия 19:20
Словения Словакия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Канада Норвегия 19:20
Дания Швеция 19:20
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Швеция США 19:20
Финляндия Дания 23:20
Латвия Швейцария 23:20
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