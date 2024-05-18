Соперники Казахстана устроили голевую феерию на ЧМ по хоккею

Сборная Латвии уступила Швеции в рамках группового этапа чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии, передают Vesti.kz.

Встреча группы B завершилась со счетом 2:7. У победителей отличились Расмус Далин (5-я минута), Юнас Бродин (7-я), Фабиан Зеттерлунд (33-я, 34-я), Юэль Эрикссон (34-я), Маркус Петтерссон (36-я) и Маркус Йоханссон (59-я). В составе проигравших шайбы забросили Каспар Даугавиньш (23-я) и Робертс Мамсикс (24-я).

Благодаря этому успеху шведы набрали 15 очков и закрепились на первом месте, тогда как латыши, имея в активе 7 очков, находятся на пятой строчке.

Отметим, что в этой группе также представлен Казахстан, проигравший этим командам на групповом этапе - Латвии (0:2) и Швеции (1:3). Подопечные Галыма Мамбеталиева с 3 баллами располагаются на предпоследней, седьмой позиции. Следующую игру они проведут против США 19 мая.