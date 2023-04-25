Соперник сборной Казахстана реваншировался перед ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Латвии по хоккею обыграла Великобританию со счетом 6:3 во втором товарищеском матче, передают Vesti.kz.

При этом первую контрольную игру латвийцы проиграли британцам в овертайме - 2:3.

Латвия будет соперником сборной Казахстана на чемпионате мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). В группе "В" в Риге казахстанцам также будут противостоять команды Канады, Чехии, Норвегии, Словакии, Словении и Швейцарии.

Напомним, что казахстанская сборная также провела два товарищеских матча в Астане. Спарринг-партнером выступила команда Южной Кореи. Хоккеисты Галыма Мамбеталиева победили со счетом 5:0 и 8:2.

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