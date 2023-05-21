"Сломал соперника". Тренер сборной Латвии оценил разгром Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Тренер сборной Латвии по хоккею, Харийс Витолиньш, поделился своими впечатлениями от матча чемпионата мира с Казахстаном, в котором хозяева турнира забросили семь безответных шайб в ворота соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на delfi.lv.

Как уже было сообщено, сборная Латвии одержала убедительную победу над командой Казахстана со счетом 7:0. Эта победа стала самой крупной для сборной Латвии на чемпионатах мира за последние 26 лет ее пребывания в элитном дивизионе.

"Приятно, что сыграли так, как мы можем. Использовали свою скорость, играли короткими сменами и не позволили сопернику раскрыться, — отметил тренер. — Было важно показать перед следующей игрой, что можем ровно провести все 60 минут".

В игре против Казахстана дважды отличился Родриго Аболс, а по одной шайбе забросили Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Дзиеркалс, Оскарс Батня, Рихардс Букартс и Микс Индрашис.

"Ребята наконец-то почувствовали вкус голов, мы играли собранно, не было никакой небрежности, - сказал Витолиньш. - Гол Дзиеркалса сломал соперника. Но у нас был стимул показать, что когда хотим, мы можем".

В начале второго периода Мартиньш Дзиеркалс увеличил преимущество хозяев турнира до трех голов. Во время контратаки, нападающий прорвался к воротам соперника, но не смог сделать точный бросок и жестко столкнулся с голкипером сборной Казахстана, Андреем Шутовым, непреднамеренно сбив его с ног. Судьи пересмотрели запись эпизода и установили, что шайба пересекла линию ворот до того, как ворота были смещены с места.

"Чем больше голов, тем больше уверенности, — отметил Витолиньш. — Приятно, что мы продолжали играть так, словно счет был 0:0 или 1:0. Ребята не позволяли себе никаких вольностей, четко и слаженно играли от обороны".

Команда Казахстана набрала четыре балла и занимает шестое место в группе B. 22 мая подопечные Галыма Мамбеталиева проведут заключительный матч в группе против Словении.

Сборная Латвии укрепила свою позицию на четвертом месте в группе В, однако пока еще не обеспечила себе место в четвертьфинале. Команда под руководством Харийса Витолиньша догнала Канаду по набранным очкам (11), но уступает "кленовым листьям" по дополнительным показателям.