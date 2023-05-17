Скабелка посетил матч сборной Казахстана на ЧМ-2023. Организаторы не давали ему визу

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка был замечен на матче сборной Казахстана против Швейцарии (0:5) на чемпионате мира-2023 по хоккею в Риге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz". Наставник сидел рядом с генеральным менеджером астанинского клуба Вячеславом Беланом.
Ранее сообщалось, что гражданам Беларуси не будут выдаваться визы для въезда в Латвию. Из-за этого Скабелка был отстранен от работы со сборной Казахстана, его заменил Галым Мамбеталиев. В визах также было отказано двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала команды.
После трех матчей Казахстан набрал два очка и занимает седьмое место в группе B. Столько же баллов на счету Латвии, но у балтийской команды лучше разница шайб. Замыкает таблицу Словения с нулем очков.
Сегодня, 17 мая, подопечные Мамбеталиева сыграют с командой Канады. Прямая трансляция матча доступна здесь.
Смотри и ставь на Чемпионат Мира по Хоккею только в приложении Winline! Получай реально бесплатную ставку до 20 000 тенге без депозита и отыгрыша при регистрации!
|
Сегодня
|Латвия
|Норвегия
|19:20
|США
|Австрия
|
19:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, Сегодня 19:15
|Финляндия
|Франция
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч страна, Сегодня 23:15
|Канада
|Казахстан
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 18 мая 13:25
Qazsport, Сегодня 23:10
|
Завтра
|Чехия
|Словения
|
19:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 18 мая 19:15
|Венгрия
|Швеция
|19:20
|Швейцария
|Словакия
|23:20
|Дания
|Германия
|23:20
|
19 мая
|Латвия
|Словения
|19:20
|Венгрия
|Финляндия
|19:20
|Казахстан
|Словакия
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, 19 мая 23:10
|Австрия
|Германия
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч страна, 19 мая 23:15
|
20 мая
|Норвегия
|Чехия
|15:20
|США
|Дания
|
15:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 20 мая 15:15
|Канада
|Швейцария
|19:20
|Австрия
|Финляндия
|19:20
|Швеция
|Франция
|23:20
|Казахстан
|Латвия
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, 20 мая 23:10
|
21 мая
|Словения
|Словакия
|19:20
|Германия
|Венгрия
|19:20
|США
|Франция
|23:20
|Чехия
|Швейцария
|23:20
|
22 мая
|Канада
|Норвегия
|19:20
|Дания
|Швеция
|19:20
|Казахстан
|Словения
|23:20
|Австрия
|Венгрия
|23:20
|
23 мая
|Германия
|Франция
|15:20
|Словакия
|Норвегия
|15:20
|Швеция
|США
|19:20
|Чехия
|Канада
|19:20
|Финляндия
|Дания
|23:20
|Латвия
|Швейцария
|23:20
Реклама