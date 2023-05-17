Скабелка посетил матч сборной Казахстана на ЧМ-2023. Организаторы не давали ему визу

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка был замечен на матче сборной Казахстана против Швейцарии (0:5) на чемпионате мира-2023 по хоккею в Риге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz". Наставник сидел рядом с генеральным менеджером астанинского клуба Вячеславом Беланом.

Ранее сообщалось, что гражданам Беларуси не будут выдаваться визы для въезда в Латвию. Из-за этого Скабелка был отстранен от работы со сборной Казахстана, его заменил Галым Мамбеталиев. В визах также было отказано двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала команды.

После трех матчей Казахстан набрал два очка и занимает седьмое место в группе B. Столько же баллов на счету Латвии, но у балтийской команды лучше разница шайб. Замыкает таблицу Словения с нулем очков.

Сегодня, 17 мая, подопечные Мамбеталиева сыграют с командой Канады. Прямая трансляция матча доступна здесь.

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