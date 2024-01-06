Шестикратного чемпиона определил решающий матч МЧМ по хоккею

Сборная США в шестой раз в своей истории стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает Vesti.kz.

В финальном матче турнира 2024 года американцы встречались с командой Швеции, хозяевами соревнований, и победили со счетом 6:2.

В составе звездно-полосатых дубль оформил Айзек Ховард, а еще по шайбе забросили Гейб Перро, Зив Буйум, Райан Леонард и Рутгер Макгроутри. За шведов забивали Отто Стенберг и Йонатан Леккеримяки.

Для США это шестое золото МЧМ и первое с 2021 года. Швеция в 12-й раз в своей истории стала серебряным призером молодежного чемпионата мира.

К слову, Казахстан выиграл право принять участие в элитном дивизионе МЧМ в следующем году.