Шесть шайб заброшено в матче Казахстана на чемпионате Азии по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над командой Китая в матче чемпионата Азии в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой команды Талгата Жайлауова со счетом 5:1. Примечательно, что в первом периоде была заброшена лишь одна шайба: на четвертой минуте Максим Мусоров открыл счет и вывел сборную Казахстана вперед.

Во втором периоде на 27-й минуте Степан Александров сделал счет 2:0. Спустя минуту Батырлан Муратов забросил третью шайбу в ворота китайцев.

На 32-й минуте Артур Гатиятов сделал счет 4:0. Минцзю Чжен на 37-й минуте размочил счет для Китая.

Окончательный результат в третьем периоде, на 56-й минуте оформил Муратов, записавший на свой счет дубль.

Таким образом, сборная Казахстана одержала вторую победу на турнире. Ранее команда Жайлауова выиграла у Южной Кореи (4:2).

Завтра, 23 ноября, Казахстан сыграет за золото континентального первенства с Японией.