Сборные (хоккей)
Сегодня 18:48
 

Шесть шайб заброшено в матче Казахстана на чемпионате Азии по хоккею

  Комментарии

Шесть шайб заброшено в матче Казахстана на чемпионате Азии по хоккею ©instagram.com/kazakhstanhockey/

Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над командой Китая в матче чемпионата Азии в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой команды Талгата Жайлауова со счетом 5:1. Примечательно, что в первом периоде была заброшена лишь одна шайба: на четвертой минуте Максим Мусоров открыл счет и вывел сборную Казахстана вперед.

Во втором периоде на 27-й минуте Степан Александров сделал счет 2:0. Спустя минуту Батырлан Муратов забросил третью шайбу в ворота китайцев.

На 32-й минуте Артур Гатиятов сделал счет 4:0. Минцзю Чжен на 37-й минуте размочил счет для Китая.

Окончательный результат в третьем периоде, на 56-й минуте оформил Муратов, записавший на свой счет дубль.

Таким образом, сборная Казахстана одержала вторую победу на турнире. Ранее команда Жайлауова выиграла у Южной Кореи (4:2).

Завтра, 23 ноября, Казахстан сыграет за золото континентального первенства с Японией.

Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею   •   Китай, Пекин   •   Круговой турнир, мужчины
23 ноября 13:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Япония
Япония
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Япония
Проголосовало 4 человек

Живи спортом!