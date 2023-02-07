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Шанс заиграть в Канаде. Юношеская сборная Казахстана примет участие в историческом турнире по хоккею

Шанс заиграть в Канаде. Юношеская сборная Казахстана примет участие в историческом турнире по хоккею
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Впервые в истории казахстанские хоккеисты примут участие в престижном международном турнире Pee-Wee, который пройдет в Канаде. Подготовка юных 12-летних мальчишек проходила в Алматы. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Соревнование среди участников не старше 2010 года рождения пройдет в феврале 2023 года в Квебеке (Канада). В нем примут участие команды из 28 стран мира.

Казахстанская сборная была собрана из нескольких команд, костяк которой представлен алматинскими коллективами. Руководитель команды, известный отечественный функционер Сергей Шавернев, уверен в том, что участие в соревновании пробудит азарт в мальчишках.

"Канада - очень привлекательна для детей. К тому же мы впервые будем принимать участие в престижном соревновании, которое проводится уже 63-й год. Наши мальчишки будут играть со сверстниками из сильнейших академий Канады, США и ведущих европейских клубов. Это первый большой выезд. Мы заявились для участия в дивизион Б. Задача - показать максимальный результат и добиться как можно больше побед. Самое главное, что этот турнир позволит вдохновить мальчишек. К тому же на играх будут присутствовать тренеры-селекционеры, которые обратят внимание на талантливых ребят. Возможно, кто-то из них попадет в академии большой хоккейной команды", - отметил Шавернев.

12-летний Андрей Новиков болеет за "Вашингтон Кэпиталс" и хочет когда-нибудь сыграть за "Барыс". Поездка на турнир - первая в его спортивной карьере. Сейчас он выступает за местный клуб "Алма-Ата" и является капитаном сборной страны.

"В Канаде хоккей развит. Придется показать свой дух и биться в каждом матче. Однако парни все заряжены и готовы показать хороший хоккей. Волнение есть, но все в норме. В нас верят родители и близкие - мы их не подведем", - отметил Новиков.

11-летний Амирали играет за алматинский "Спартак". Он был удивлен своим попаданием на турнир, но уже бывал за океаном, побывав на хоккейном кэмпе в Питтсбурге.

"У нас были видеообзоры. Мы смотрели матчи наших оппонентов. Самыми опасными соперниками будут канадцы и болгары. Мы будем стараться выиграть. Цель - занять первое место. С каждым днем, с каждой игрой мы становимся сплоченными. Я думаю, что к началу турнира мы будем готовы ко всему", - отметил Амирали.

Юные хоккеисты проводят подготовку на профессиональном льду. На трибунах их поддерживают их родители. Одной из самых шумных болельщиц является мать Амирали - Айсулу Молбаева.

"Изначально мы отдали своего сына на фигурное катание, а затем он перешел в хоккей. Он занимается с пяти лет, и он сразу же бросился в глаза. Когда мы узнали, что он попал в сборную, то были безумно счастливы. Быть матерью хоккеиста очень сложно. Я всегда переживаю. У нас со всеми родителями теплые отношения. Мы вместе встречаемся, обсуждаем все и болеем на матчах", - отметила Айсулу.

12-летний Ян Панин в контрольном матче за сборную страны вынужден был сыграть против своей команды "Стрижи". Этот момент стал дополнительной мотивацией для парня.

"Хоккеем я занимаюсь с семи лет. Это мой первый выезд. Чувствуем большую ответственность, все кипит. Сейчас мы играем против моей команды "Стрижи". Я очень стараюсь показать свой потенциал. Я очень хотел бы играть в "Чикаго Блэкхауз". Я очень хочу, чтобы меня кто-то заметил, и я переехал играть в Канаду. Я буду играть за сборную Казахстана, но на клубном уровне хочу туда", - отметил Панин.

Отметим, что сегодня, 7 февраля, команда вылетает в Канаду, а сам турнир стартует 10-го числа. 

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Метки:
Сборная РК по хоккею Канада

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