В сети появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после второй сенсации на ЧМ по хоккею

В сети появилось видео из раздевалки сборной Казахстана по хоккею после победы над Словакией на чемпионате мира-2023, передает Vesti.kz.
Встреча со скандинавами прошла вчера, 19 мая, и завершилась победой казахстанцев по буллитам (4:3). Благодаря этому выигрышу подопечные Галыма Мамбеталиева набрали 4 очка и поднялись с предпоследнего, седьмого места на шестое в группе В. Словакия с 5 баллами расположилась на пятой строчке.
Для казахстанской команды это вторая победа. Ранее она оказалась сильнее Норвегии по буллитам (4:3), после чего уступила Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5).
Следующую игру Казахстан проведет с Латвией 20 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.
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|Канада
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