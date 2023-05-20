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Новости спорта Сборные (хоккей)
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В сети появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после второй сенсации на ЧМ по хоккею

В сети появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после второй сенсации на ЧМ по хоккею
©icehockey.kz

В сети появилось видео из раздевалки сборной Казахстана по хоккею после победы над Словакией на чемпионате мира-2023, передает Vesti.kz

Встреча со скандинавами прошла вчера, 19 мая, и завершилась победой казахстанцев по буллитам (4:3). Благодаря этому выигрышу подопечные Галыма Мамбеталиева набрали 4 очка и поднялись с предпоследнего, седьмого места на шестое в группе В. Словакия с 5 баллами расположилась на пятой строчке.

Для казахстанской команды это вторая победа. Ранее она оказалась сильнее Норвегии по буллитам (4:3), после чего уступила Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5).

Следующую игру Казахстан проведет с Латвией 20 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Норвегия Чехия 15:20
США Дания 15:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, Сегодня 15:15
Австрия Финляндия 19:20
Канада Швейцария 19:20
Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, Сегодня 23:10

Завтра

Словения Словакия 19:20
Германия Венгрия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Канада Норвегия 19:20
Дания Швеция 19:20
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Швеция США 19:20
Финляндия Дания 23:20
Латвия Швейцария 23:20
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