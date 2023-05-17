Сборную Казахстана потроллили перед матчем с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко потроллил сборную Казахстана, которой сегодня, 17 мая, предстоит сыграть с Канадой в группе В чемпионата мира-2023, проходящего в эти дни в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.
"Сегодня Казахстан играет со своим прямым конкурентом. Уверен, что Ижсталь по зубам. А конфедераты против подданных эрцгерцога", - пишет он в своем телеграм-канале.
Начало - в 23:20 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.
Перед этой игрой канадцы с 8 очками идут на втором месте в турнирной таблице, тогда как казахстанцы, набрав 2 балла, располагаются на предпоследней, седьмой строчке.
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Сегодня
|Латвия
|Норвегия
|19:20
|США
|Австрия
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19:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, Сегодня 19:15
|Финляндия
|Франция
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23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч страна, Сегодня 23:15
|Канада
|Казахстан
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23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 18 мая 13:25
Qazsport, Сегодня 23:10
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Завтра
|Чехия
|Словения
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19:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 18 мая 19:15
|Венгрия
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|Швейцария
|Словакия
|23:20
|Дания
|Германия
|23:20
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19 мая
|Латвия
|Словения
|19:20
|Венгрия
|Финляндия
|19:20
|Казахстан
|Словакия
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23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, 19 мая 23:10
|Австрия
|Германия
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23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч страна, 19 мая 23:15
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20 мая
|Норвегия
|Чехия
|15:20
|США
|Дания
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15:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 20 мая 15:15
|Канада
|Швейцария
|19:20
|Австрия
|Финляндия
|19:20
|Швеция
|Франция
|23:20
|Казахстан
|Латвия
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, 20 мая 23:10
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21 мая
|Словения
|Словакия
|19:20
|Германия
|Венгрия
|19:20
|США
|Франция
|23:20
|Чехия
|Швейцария
|23:20
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22 мая
|Канада
|Норвегия
|19:20
|Дания
|Швеция
|19:20
|Казахстан
|Словения
|23:20
|Австрия
|Венгрия
|23:20
|
23 мая
|Германия
|Франция
|15:20
|Словакия
|Норвегия
|15:20
|Швеция
|США
|19:20
|Чехия
|Канада
|19:20
|Финляндия
|Дания
|23:20
|Латвия
|Швейцария
|23:20
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