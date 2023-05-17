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Новости спорта Сборные (хоккей)
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Сборную Казахстана потроллили перед матчем с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею

Сборную Казахстана потроллили перед матчем с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
©КФХ

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко потроллил сборную Казахстана, которой сегодня, 17 мая, предстоит сыграть с Канадой в группе В чемпионата мира-2023, проходящего в эти дни в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.

"Сегодня Казахстан играет со своим прямым конкурентом. Уверен, что Ижсталь по зубам. А конфедераты против подданных эрцгерцога", - пишет он в своем телеграм-канале.

Начало - в 23:20 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Перед этой игрой канадцы с 8 очками идут на втором месте в турнирной таблице, тогда как казахстанцы, набрав 2 балла, располагаются на предпоследней, седьмой строчке.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Латвия Норвегия 19:20
1 1.49 X 0 2 2.65
США Австрия 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, Сегодня 19:15
1 1.1 X 21 2 11
Финляндия Франция 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, Сегодня 23:15
1 1.07 X 30 2 11
Канада Казахстан 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 18 мая 13:25
Qazsport, Сегодня 23:10
1 1.06 X 28 2 13

Завтра

Чехия Словения 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 18 мая 19:15
1 1.09 X 19 2 11
Венгрия Швеция 19:20
1 35 X 1.04 2 15
Швейцария Словакия 23:20
1 1.39 X 0 2 2.9
Дания Германия 23:20
1 2.54 X 0 2 1.49

19 мая

Латвия Словения 19:20
Венгрия Финляндия 19:20
Казахстан Словакия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 19 мая 23:10
Австрия Германия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, 19 мая 23:15

20 мая

Норвегия Чехия 15:20
США Дания 15:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 20 мая 15:15
Канада Швейцария 19:20
Австрия Финляндия 19:20
Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 20 мая 23:10

21 мая

Словения Словакия 19:20
Германия Венгрия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Канада Норвегия 19:20
Дания Швеция 19:20
Казахстан Словения 23:20
Австрия Венгрия 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Швеция США 19:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Финляндия Дания 23:20
Латвия Швейцария 23:20
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