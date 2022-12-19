Сборную Беларуси по хоккею высмеяли на фоне победы Аргентины в финале ЧМ-2022

Сборная Беларуси по хоккею обыграла Россию и стала победителем Кубка Первого канала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 4:4. В овертайме также не был выявлен сильнейший, а вот в серии буллитов удачливыми оказались белорусские хоккеисты.

Таким образом сборная Беларуси набрала четыре очка и заняла первое место в турнире, не считающемся в этом году частью Евротура. Россия стала второй, а Казахстан оказался на третьей строчке.

А вот как российский эксперт Алексей Шевченко в своем телеграм-канале потроллил сборную Беларуси на фоне победы Аргентины в финале ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

Напомним, что Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.

