В сборной Казахстана разобрали поражение от Канады на ЧМ по хоккею

Форвард сборной Казахстана по хоккею Аркадий Шестаков прокомментировал поражение от Канады на проходящем в Риге (Латвия) чемпионате мира в топ-дивизионе, передает "Шайба.kz".
- Два дня подряд два сильных соперника. Вчера - Швейцария, сегодня - Канада. Как игралось? Успели восстановиться?
- Возможно, сказалась вчерашняя тяжелая игра со Швейцарией. Начали плохо и пропустили быстрые голы. Мы не должны были их пропускать, а дальше мог быть совсем другой результат.
- Сегодня за всю игру не было удалений. Это тоже момент, на который обращали внимание, что лучше сыграть дисциплинированно против такой команды, как Канада?
- Да, мы говорили об этом, что лучше сыграть без удалений, больше работать ногами, клюшкой. В меньшинстве возникает много опасных моментов у наших ворот, больше работы приходиться выполнять.
- Две шайбы пропустили, отдав сопернику "пятак". Канадцы вынуждают так играть?
- Они очень хорошо двигаются. Где-то один игрок двинулся в сторону, второй двинулся в сторону, двух игроков уже выдернули, и третий накатился посередине, ему идёт передача, а там уже опасный момент и бросок. Где-то медленно начинаем, затягиваем с пасом. Они подбирают шайбу и сразу идет атака наших ворот.
- При этом во втором и третьем периодах было немало возможностей отличиться. Не хватает хладнокровия или, может быть, фарта?
- Наверное, больше хладнокровия не хватает, хорошего последнего броска. Много ищем, еще одну передачу отдать хотим.
- Чтобы разыграть до верного?
- Вместо того, чтобы бросить по воротам, а там уже добивать с отскока, ищем передачи. У нас очень мало бросков в каждой игре и каждом периоде. Надо делать больше бросков. Должно быть больше нацеленности на ворота. Ну и фарт не помешал бы.
- Играешь в первом звене с Романом Старченко и Евгением Рымаревым. В "Барысе" у тебя немного другие функции. Насколько сложно перестроиться? Надо больше креативить и созидать?
- Да, надо больше созидать, больше играть в атаке. Соперники довольно сильные, поэтому тяжело найти хороший выход из зоны или хорошую контратаку. Приходиться больше играть в обороне, больше отбирать шайбу. Мы с защитниками хорошо справляемся в обороне, а если будут моменты, то Роман Старченко и Евгений Рымарев своё забьют.
- Подсознательно чувствуете, что самые главные игры в конце группового этапа? Можно сказать, что сейчас идет подготовка к решающим матчам?
- Надо выходить на каждую игру, выполнять тренерскую установку, больше бросать, создавать больше активности. Каждый матч важен. Если проведешь одну игру, чтобы сохранить силы, то не подготовишься в полной мере. Если играть в полную силу, то следующие матчи будут все лучше и лучше.
Напомним, сборная Казахстана провела четвертый матч на чемпионате мира по хоккею, в котором проиграла Канаде до счетом 1:5.
Смотри и ставь на Чемпионат Мира по Хоккею только в приложении Winline! Получай реально бесплатную ставку до 20 000 тенге без депозита и отыгрыша при регистрации!
|
Сегодня
|Венгрия
|Швеция
|19:20
|Чехия
|Словения
|
19:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, Сегодня 19:15
|Швейцария
|Словакия
|23:20
|Дания
|Германия
|23:20
|
Завтра
|Латвия
|Словения
|19:20
|Венгрия
|Финляндия
|19:20
|Австрия
|Германия
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч страна, 19 мая 23:15
|Казахстан
|Словакия
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, 19 мая 23:10
|
20 мая
|США
|Дания
|
15:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 20 мая 15:15
|Норвегия
|Чехия
|15:20
|Канада
|Швейцария
|19:20
|Австрия
|Финляндия
|19:20
|Швеция
|Франция
|23:20
|Казахстан
|Латвия
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, 20 мая 23:10
|
21 мая
|Словения
|Словакия
|19:20
|Германия
|Венгрия
|19:20
|США
|Франция
|23:20
|Чехия
|Швейцария
|23:20
|
22 мая
|Дания
|Швеция
|19:20
|Канада
|Норвегия
|19:20
|Казахстан
|Словения
|23:20
|Австрия
|Венгрия
|23:20
|
23 мая
|Германия
|Франция
|15:20
|Словакия
|Норвегия
|15:20
|Швеция
|США
|19:20
|Чехия
|Канада
|19:20
|Латвия
|Швейцария
|23:20
|Финляндия
|Дания
|23:20
Реклама