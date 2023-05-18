В сборной Казахстана разобрали поражение от Канады на ЧМ по хоккею

Форвард сборной Казахстана по хоккею Аркадий Шестаков прокомментировал поражение от Канады на проходящем в Риге (Латвия) чемпионате мира в топ-дивизионе, передает "Шайба.kz".

- Два дня подряд два сильных соперника. Вчера - Швейцария, сегодня - Канада. Как игралось? Успели восстановиться?

- Возможно, сказалась вчерашняя тяжелая игра со Швейцарией. Начали плохо и пропустили быстрые голы. Мы не должны были их пропускать, а дальше мог быть совсем другой результат.

- Сегодня за всю игру не было удалений. Это тоже момент, на который обращали внимание, что лучше сыграть дисциплинированно против такой команды, как Канада?

- Да, мы говорили об этом, что лучше сыграть без удалений, больше работать ногами, клюшкой. В меньшинстве возникает много опасных моментов у наших ворот, больше работы приходиться выполнять.

- Две шайбы пропустили, отдав сопернику "пятак". Канадцы вынуждают так играть?

- Они очень хорошо двигаются. Где-то один игрок двинулся в сторону, второй двинулся в сторону, двух игроков уже выдернули, и третий накатился посередине, ему идёт передача, а там уже опасный момент и бросок. Где-то медленно начинаем, затягиваем с пасом. Они подбирают шайбу и сразу идет атака наших ворот.

- При этом во втором и третьем периодах было немало возможностей отличиться. Не хватает хладнокровия или, может быть, фарта?

- Наверное, больше хладнокровия не хватает, хорошего последнего броска. Много ищем, еще одну передачу отдать хотим.

- Чтобы разыграть до верного?

- Вместо того, чтобы бросить по воротам, а там уже добивать с отскока, ищем передачи. У нас очень мало бросков в каждой игре и каждом периоде. Надо делать больше бросков. Должно быть больше нацеленности на ворота. Ну и фарт не помешал бы.

- Играешь в первом звене с Романом Старченко и Евгением Рымаревым. В "Барысе" у тебя немного другие функции. Насколько сложно перестроиться? Надо больше креативить и созидать?

- Да, надо больше созидать, больше играть в атаке. Соперники довольно сильные, поэтому тяжело найти хороший выход из зоны или хорошую контратаку. Приходиться больше играть в обороне, больше отбирать шайбу. Мы с защитниками хорошо справляемся в обороне, а если будут моменты, то Роман Старченко и Евгений Рымарев своё забьют.

- Подсознательно чувствуете, что самые главные игры в конце группового этапа? Можно сказать, что сейчас идет подготовка к решающим матчам?

- Надо выходить на каждую игру, выполнять тренерскую установку, больше бросать, создавать больше активности. Каждый матч важен. Если проведешь одну игру, чтобы сохранить силы, то не подготовишься в полной мере. Если играть в полную силу, то следующие матчи будут все лучше и лучше.

Напомним, сборная Казахстана провела четвертый матч на чемпионате мира по хоккею, в котором проиграла Канаде до счетом 1:5.

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