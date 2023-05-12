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Сборной Казахстана озвучили главную задачу на ЧМ-2023 по хоккею

Сборной Казахстана озвучили главную задачу на ЧМ-2023 по хоккею
©КФХ

Олимпийский чемпион Сергей Светлов выразил опасения по поводу выступления сборной Казахстана на чемпионате мира-2023 по хоккею в элитном дивизионе, сообщают Vesti.kz.

"Есть беспокойство за сборную Казахстана, в которой немало игроков из КХЛ. Я так понял, что в казахстанском хоккее наступает перестройка, изменилось отношение к натурализованным игрокам. Судя по составу, команда едет на турнир в переходном состоянии. Надеюсь, больших проблем у нее не возникнет. Главная задача для казахстанцев - сохранить место в элитном дивизионе, конкуренты - например, австрийцы, норвежцы и даже венгры - в последнее время прибавили. А тот же "Барыс" на Востоке КХЛ неожиданно занял последнее место в чемпионате, причем с легионерами. Отсюда и беспокойство. Надеюсь, у наших соседей все получится", - цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Также специалист порассуждал о фаворитах турнира:

"Фавориты ЧМ? Финны в последние годы всегда опасны, у них свой стиль, который не удобен большинству соперников. Не являюсь большим фанатом финского хоккея, но эта команда действительно фаворит. Канада? Насколько понимаю, она приехала не самым сильным составом, без звёзд НХЛ. Но у канадцев своя школа, она с каждым годом набирает. Так что Канада - всегда фаворит, наряду с Россией. Пожалуй, к Финляндии и Канаде на предстоящем турнире добавлю еще одну команду в роли фаворита - Швецию. У "трех корон" подбирается костяк из НХЛ, по именам они звучат громче, чем те же канадцы". 

Чемпионат мира стартует сегодня, 12 мая, матчами сборных Финляндии и США, а так же сборными Словакии и Чехии. Первый матч на турнире сборная Казахстана проведет завтра, 13 мая, со сборной Норвегии.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею

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