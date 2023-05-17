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Новости спорта Сборные (хоккей)
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В сборной Казахстана нашли объяснение второму разгрому на ЧМ-2023 по хоккею

В сборной Казахстана нашли объяснение второму разгрому на ЧМ-2023 по хоккею
©КФХ

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев прокомментировал прошедший матч со Швейцарией на чемпионате мира-2023 в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Его подопечные уступили со счетом 0:5, сообщают Vesti.kz.

Это второе поражение для казахстанцев. Ранее они уступили Чехии (1:5), тогда как на старте турнира обыграли по буллитам Норвегию (4:3).

- Играли вспышками. Где-то были хорошие моменты. Не хватало движения, точности в передачах, в завершении. Такие ненужные потери. Соперник был быстрее, где-то не успевали, проваливались. Ребята старались, но не смогли. Не хватило мастерства и международного опыта. По самоотдаче ни к кому претензий нет, - приводит его слова пресс-служба КФХ.

- Поменялись сочетания в звеньях. Чем это объясняется?

- Мы искали более сыгранные сочетания. У второго звена не было сыгранности. Один в одну сторону тащит, второй - в другую. Я думаю, у Никиты Михайлиса с Батырланом Муратовым и Максимом Мухаметовым более сыгранное сочетание будет.

- Можно ли назвать Швейцарию самым тяжелым соперником на данный момент? Они не пропустили еще ни одного гола.

- Хороший соперник, дал нам урок хороший, над чем нужно работать. Мы не опускаем руки, идем дальше, на этих поражениях надо учиться. Возьмем все хорошее, плохое - оставим.

- Дебютировал Абай Мангисбаев, четвертое сочетание поменялось. Они пропустили три шайбы, опять не сыгранность?

- Знаете, вот эта концентрация в зоне... У нас в чемпионате Казахстана если такое проходит, то здесь все быстрее делают. Только он посмотрел - уже передача. Все надо делать намного быстрее.

- Какой урок можно извлечь, играя против сильных команд с хоккеистами из НХЛ в составе?

- Для игроков это хорошая школа, особенно для тех, кто в первый раз играет на чемпионате мира. Они все равно горят желанием играть. У них нет потухших глаз. Все настроены на дальнейшую борьбу. У всех боевой настрой на дальнейшие матчи. От игры к игре будем расти.

- Впереди еще один тяжелый матч - с Канадой. Как будете готовиться?

- Планомерно. Будем изучать соперника. Сделаем выводы из последней игры. Как можно быстрее нужно ее забыть.

Напомним, что сегодня, 17 мая, Казахстан сыграет с Канадой. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь. Перед казахстанскими хоккеистами стоит задача сохранить прописку в топ-дивизионе.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Латвия Норвегия 19:20
1 1.49 X 0 2 2.65
США Австрия 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, Сегодня 19:15
1 1.1 X 21 2 11
Финляндия Франция 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, Сегодня 23:15
1 1.07 X 30 2 11
Канада Казахстан 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 18 мая 13:25
Qazsport, Сегодня 23:10
1 1.06 X 28 2 13

Завтра

Чехия Словения 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 18 мая 19:15
1 1.09 X 19 2 11
Венгрия Швеция 19:20
1 35 X 1.04 2 15
Швейцария Словакия 23:20
1 1.39 X 0 2 2.9
Дания Германия 23:20
1 2.54 X 0 2 1.49

19 мая

Латвия Словения 19:20
Венгрия Финляндия 19:20
Казахстан Словакия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 19 мая 23:10
Австрия Германия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, 19 мая 23:15

20 мая

Норвегия Чехия 15:20
США Дания 15:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 20 мая 15:15
Канада Швейцария 19:20
Австрия Финляндия 19:20
Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 20 мая 23:10

21 мая

Словения Словакия 19:20
Германия Венгрия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Канада Норвегия 19:20
Дания Швеция 19:20
Казахстан Словения 23:20
Австрия Венгрия 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Швеция США 19:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Финляндия Дания 23:20
Латвия Швейцария 23:20
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