В сборной Казахстана нашли объяснение второму разгрому на ЧМ-2023 по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев прокомментировал прошедший матч со Швейцарией на чемпионате мира-2023 в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Его подопечные уступили со счетом 0:5, сообщают Vesti.kz.

Это второе поражение для казахстанцев. Ранее они уступили Чехии (1:5), тогда как на старте турнира обыграли по буллитам Норвегию (4:3).

- Играли вспышками. Где-то были хорошие моменты. Не хватало движения, точности в передачах, в завершении. Такие ненужные потери. Соперник был быстрее, где-то не успевали, проваливались. Ребята старались, но не смогли. Не хватило мастерства и международного опыта. По самоотдаче ни к кому претензий нет, - приводит его слова пресс-служба КФХ.

- Поменялись сочетания в звеньях. Чем это объясняется?

- Мы искали более сыгранные сочетания. У второго звена не было сыгранности. Один в одну сторону тащит, второй - в другую. Я думаю, у Никиты Михайлиса с Батырланом Муратовым и Максимом Мухаметовым более сыгранное сочетание будет.

- Можно ли назвать Швейцарию самым тяжелым соперником на данный момент? Они не пропустили еще ни одного гола.

- Хороший соперник, дал нам урок хороший, над чем нужно работать. Мы не опускаем руки, идем дальше, на этих поражениях надо учиться. Возьмем все хорошее, плохое - оставим.

- Дебютировал Абай Мангисбаев, четвертое сочетание поменялось. Они пропустили три шайбы, опять не сыгранность?

- Знаете, вот эта концентрация в зоне... У нас в чемпионате Казахстана если такое проходит, то здесь все быстрее делают. Только он посмотрел - уже передача. Все надо делать намного быстрее.

- Какой урок можно извлечь, играя против сильных команд с хоккеистами из НХЛ в составе?

- Для игроков это хорошая школа, особенно для тех, кто в первый раз играет на чемпионате мира. Они все равно горят желанием играть. У них нет потухших глаз. Все настроены на дальнейшую борьбу. У всех боевой настрой на дальнейшие матчи. От игры к игре будем расти.

- Впереди еще один тяжелый матч - с Канадой. Как будете готовиться?

- Планомерно. Будем изучать соперника. Сделаем выводы из последней игры. Как можно быстрее нужно ее забыть.

Напомним, что сегодня, 17 мая, Казахстан сыграет с Канадой. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь. Перед казахстанскими хоккеистами стоит задача сохранить прописку в топ-дивизионе.