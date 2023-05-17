В сборной Казахстана нашли объяснение второму разгрому на ЧМ-2023 по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев прокомментировал прошедший матч со Швейцарией на чемпионате мира-2023 в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Его подопечные уступили со счетом 0:5, сообщают Vesti.kz.
Это второе поражение для казахстанцев. Ранее они уступили Чехии (1:5), тогда как на старте турнира обыграли по буллитам Норвегию (4:3).
- Играли вспышками. Где-то были хорошие моменты. Не хватало движения, точности в передачах, в завершении. Такие ненужные потери. Соперник был быстрее, где-то не успевали, проваливались. Ребята старались, но не смогли. Не хватило мастерства и международного опыта. По самоотдаче ни к кому претензий нет, - приводит его слова пресс-служба КФХ.
- Поменялись сочетания в звеньях. Чем это объясняется?
- Мы искали более сыгранные сочетания. У второго звена не было сыгранности. Один в одну сторону тащит, второй - в другую. Я думаю, у Никиты Михайлиса с Батырланом Муратовым и Максимом Мухаметовым более сыгранное сочетание будет.
- Можно ли назвать Швейцарию самым тяжелым соперником на данный момент? Они не пропустили еще ни одного гола.
- Хороший соперник, дал нам урок хороший, над чем нужно работать. Мы не опускаем руки, идем дальше, на этих поражениях надо учиться. Возьмем все хорошее, плохое - оставим.
- Дебютировал Абай Мангисбаев, четвертое сочетание поменялось. Они пропустили три шайбы, опять не сыгранность?
- Знаете, вот эта концентрация в зоне... У нас в чемпионате Казахстана если такое проходит, то здесь все быстрее делают. Только он посмотрел - уже передача. Все надо делать намного быстрее.
- Какой урок можно извлечь, играя против сильных команд с хоккеистами из НХЛ в составе?
- Для игроков это хорошая школа, особенно для тех, кто в первый раз играет на чемпионате мира. Они все равно горят желанием играть. У них нет потухших глаз. Все настроены на дальнейшую борьбу. У всех боевой настрой на дальнейшие матчи. От игры к игре будем расти.
- Впереди еще один тяжелый матч - с Канадой. Как будете готовиться?
- Планомерно. Будем изучать соперника. Сделаем выводы из последней игры. Как можно быстрее нужно ее забыть.
Напомним, что сегодня, 17 мая, Казахстан сыграет с Канадой. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь. Перед казахстанскими хоккеистами стоит задача сохранить прописку в топ-дивизионе.
|
Сегодня
|Латвия
|Норвегия
|19:20
|США
|Австрия
|
19:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, Сегодня 19:15
|Финляндия
|Франция
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч страна, Сегодня 23:15
|Канада
|Казахстан
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 18 мая 13:25
Qazsport, Сегодня 23:10
|
Завтра
|Чехия
|Словения
|
19:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 18 мая 19:15
|Венгрия
|Швеция
|19:20
|Швейцария
|Словакия
|23:20
|Дания
|Германия
|23:20
|
19 мая
|Латвия
|Словения
|19:20
|Венгрия
|Финляндия
|19:20
|Казахстан
|Словакия
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, 19 мая 23:10
|Австрия
|Германия
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч страна, 19 мая 23:15
|
20 мая
|Норвегия
|Чехия
|15:20
|США
|Дания
|
15:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 20 мая 15:15
|Канада
|Швейцария
|19:20
|Австрия
|Финляндия
|19:20
|Швеция
|Франция
|23:20
|Казахстан
|Латвия
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, 20 мая 23:10
|
21 мая
|Словения
|Словакия
|19:20
|Германия
|Венгрия
|19:20
|США
|Франция
|23:20
|Чехия
|Швейцария
|23:20
|
22 мая
|Канада
|Норвегия
|19:20
|Дания
|Швеция
|19:20
|Казахстан
|Словения
|23:20
|Австрия
|Венгрия
|23:20
|
23 мая
|Германия
|Франция
|15:20
|Словакия
|Норвегия
|15:20
|Швеция
|США
|19:20
|Чехия
|Канада
|19:20
|Финляндия
|Дания
|23:20
|Латвия
|Швейцария
|23:20
Реклама