В сборной Казахстана нашли объяснение поражению на старте МЧМ по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею (U-20) Александр Истомин прокомментировал первый матч против Франции на молодежном чемпионате мира в Норвегии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы А первого дивизиона завершилась со счетом 2:0 в пользу французской команды.

- Тот момент, когда не забиваешь ты - забивают тебе. Свои моменты мы не реализовали. Соперник нас за это четко наказал, - сказал Истомин.

- В первом периоде у вашей команды было 10 минут большинства...

- Да, еще раз повторюсь, свои моменты мы не реализовали. Я бы так сказал: сыграли в большинстве нехорошо. Готовимся дальше, турнир только начался. Отдохнем. Без голов нет побед, это аксиома.

- Следующий матч с Венгрией. Какой настрой?

- Настрой в первую очередь отдохнуть, исправлять ошибки и готовиться.

Напомним, матч сборных Казахстана и Венгрии состоится сегодня, 12 декабря. Начало - в 21:30 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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